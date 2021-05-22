Певица Настя Каменских вскружила голову смелыми образами, в которых появилась в новом клипе

34-летняя звезда на днях выпустила песню "Красное вино", а также презентовала видеоролик на нее, передает Politeka.net.

В клипе Каменских предстала в двух "корсетных" образах, которых объединила одна пикантная деталь: сумасшедшее декольте, подчеркивающее красоту ее форм. Первое платье - красного цвета, усыпанное камнями и привлекающее внимание двумя разрезами от бедра. Для этого наряда Настя даже изменила прическу, сделав себе коротенькую челку и уложив остальные локоны на плечах. Многие не узнали артистку, перепутав ее с Мишель Андраде (подопечной Настиного мужа, продюсера Потапа), а также с Селеной Гомес.

Второй наряд был черного цвета и состоял из верха-корсета, вышитого пайетками, и очень "тесных" брюк. В этот раз Каменских отказалась от челки, собрав волосы в высокий хвост.

"Какой образ из клипа «Красное вино» вам больше понравился? ❤️ или 🖤?", - певица поинтересовалась у публики.

Пользователи не стали тянуть с ответом:

"В красном шик ❤️❤️❤️"

"Красивая… нереальна!🔥"

"оба, но ❤️ прям ваау"

"В красном платье, просто огонь, вы очень красивая"

"На Селену похожа на первой🤔"

"Опупеть можно, какая прекрасная наша Любимая Настя Украиночка 🔥❤️Оба образа просто сногшибательны!"

"Оба образа прекрасны, но мне кажется 2-й тебе подходит больше"

"Я думал, это Андраде на первой фотке"

"Похожа чем-то на девушку из фильма "три метра над уровнем неба", прической))"

"Первый мираж, прям вкусный образ ❤️"

Напомним, отец Насти Каменских после смерти является к ней во снах: "Попросила вселенную".

Также Politeka писала, что Настя Каменских в откровенных нарядах устроила сеанс соблазнения: "Я танцую, ты смотри".