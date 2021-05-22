Певица Настя Каменских вскружила голову смелыми образами, в которых появилась в новом клипе
34-летняя звезда на днях выпустила песню "Красное вино", а также презентовала видеоролик на нее, передает Politeka.net.
В клипе Каменских предстала в двух "корсетных" образах, которых объединила одна пикантная деталь: сумасшедшее декольте, подчеркивающее красоту ее форм. Первое платье - красного цвета, усыпанное камнями и привлекающее внимание двумя разрезами от бедра. Для этого наряда Настя даже изменила прическу, сделав себе коротенькую челку и уложив остальные локоны на плечах. Многие не узнали артистку, перепутав ее с Мишель Андраде (подопечной Настиного мужа, продюсера Потапа), а также с Селеной Гомес.
Второй наряд был черного цвета и состоял из верха-корсета, вышитого пайетками, и очень "тесных" брюк. В этот раз Каменских отказалась от челки, собрав волосы в высокий хвост.
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"Какой образ из клипа «Красное вино» вам больше понравился? ❤️ или 🖤?", - певица поинтересовалась у публики.
Пользователи не стали тянуть с ответом:
"В красном шик ❤️❤️❤️"
"Красивая… нереальна!🔥"
"оба, но ❤️ прям ваау"
"В красном платье, просто огонь, вы очень красивая"
"На Селену похожа на первой🤔"
"Опупеть можно, какая прекрасная наша Любимая Настя Украиночка 🔥❤️Оба образа просто сногшибательны!"
"Оба образа прекрасны, но мне кажется 2-й тебе подходит больше"
"Я думал, это Андраде на первой фотке"
"Похожа чем-то на девушку из фильма "три метра над уровнем неба", прической))"
"Первый мираж, прям вкусный образ ❤️"
Напомним, отец Насти Каменских после смерти является к ней во снах: "Попросила вселенную".
Также Politeka писала, что Настя Каменских в откровенных нарядах устроила сеанс соблазнения: "Я танцую, ты смотри".