Популярная певица Настя Каменских порадовала фанатов ярким видео из Мексики

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно вернулась со съемок реалити-шоу в Мексике, часто радует поклонников яркими фото и видео в своем микроблоге в Instagram. В этот раз звездная красотка поделилась в сети жаркими кадрами, которыми заинтриговала фанатов перед премьерой нового хита "Красное вино".

Как видно, в коротком видео Настя появилась в смелом образе всего на несколько секунд, а также раскрыла некоторые детали будущей премьеры. В ролике звезду можно увидеть в соблазнительном красном корсете, который сверкает стразами и подчеркивает упругое декольте. Волосы певицы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж, при этом на долю секунды можно заметить красные вампирские глаза.

В подписи к публикации Каменских написала: "Страстная, будоражащая, чувственная, загадочная, томная. Именно так я бы описала песню «Красное Вино» и ту видеоработу, в которую она воплотилась. Она искушает, манит и пьянит. Устоять невозможно поддаться. И что же ты выберешь? Завтра". Поклонники тут же принялись обсуждать новое видео на странице звезды. Одной из первых написала "Ура" подружка Насти и бывшая жена Позитива Анна Завгородная. "Красавица, ждем", "Очень насыщенный образ", "Мне кажется, это будет огонь", "Заинтриговали", "Класс, ждем", "Глаза вампира", - пишут пользователи.

Напомним, Могилевская поздравила Каменскую с праздником, заговорив о детях: "Маленьких Потапчиков....".

Как сообщала Politeka, 34-летняя Каменских в свой день рождения превратилась в копию жгучей мексиканки: "Какой Потап везунчик".

Также Politeka писала, Потап, не сдерживая эмоций, обратился к Каменских после сцен ревности и прощания: "Тысячи тропинок в рай...".