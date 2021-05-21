34-летняя украинская певица Настя Каменских, которая недавно потеряла отца, рассказала, как мама переживает утрату

Как передает Politeka.net, раньше красотка опубликовала фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала небольшое видео со своим отцом, когда он еще был жив. Теперь же звезда прокомментировала в интервью изданию Собеседник, как переживает потерю папы.

"В какой-то момент я поняла, что мне нужна перезагрузка. Спонтанно купила билеты, сказала своим подругам, Лидочке, так я называю маму, которая тоже переживала очень тяжелый период, и мы отправились путешествовать по Мексике, которую я очень люблю и знаю там все. Это шоу о том, как мы боремся со своими страхами, адаптируемся к новой жизни. Думаю, такой период переживаем не только мы", - сказала Каменских..

Также Настя призналась, что мама сейчас живет с ними, в своей квартире пока жить не может. У них с папой была настоящая любовь, особенная связь.

"Папа ушел, но он всегда со мной, я с ним не прощалась, он во мне, в моих песнях. Когда он уходил, я попросила вселенную, чтобы я могла его видеть во снах, так оно и происходит", - резюмировала звезда.

Раньше Каменских анонсировала свой новый трек "Красное Вино".

Напомним, Настя Каменских в откровенных нарядах устроила сеанс соблазнения: "Я танцую, ты смотри".

Как сообщала Politeka, сонная Каменских показала настоящую себя рядом с Потапом в постели.