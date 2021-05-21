Популярная украинская певица Настя Каменских в сверкающих нарядах рассказала, что хотела вложить в свой новый клип

21 мая артистка порадовала поклонников новым клипом на песню «Красное вино». Вечером, когда многие фанаты уже успели посмотреть видео, в своем Инстаграм она поделилась постом, в котором чуть подробнее рассказала об этой работе. Об этом пишет Politeka.net.

Так, артистка раскрыла, какие ощущения хотела передать в этом клипе.

«А вы уже посмотрели мое «Красное вино»? Головокружительное слияние страсти, чувственности и танцевальных ритмов», - написала Настя.

Она также поделилась отрывком из музыкального видео. На нем певица соблазнительно двигается под музыку в роскошных нарядах.

Так, в клипе Каменских можно увидеть в блестящем боди с глубоким декольте. Из-за крупных пайеток цвет наряда определить очень трудно, ведь он постоянно меняется в зависимости от падающего на него света.

Для второго образа певица выбрала красное платье с юбкой, украшенной бахромой, из-за которой ноги Насти остаются открытыми.

Поклонники тут же принялись комментировать пост певицы. При этом, многим клип Каменских показался похож на работы российской певицы Zivert.

«Офигенный клип», «Закос под Зиверт и явный», «Не удержалась от комментария что то очень на Zivert похоже», «Я сначала подумала что Зиверт поёт ну уж очень манера пения похожа», «Похудей немношко», «Целый день на повторе», «Боже, я с самого утра начала слушать все песни. Все очень классные», «Не могла отвести глаз», «И талантливая, и красивая, и харизматичная, и петь умеет ну нафига этот плагиат на Зиверт, хоть убейте не понимаю?», - пишут люди.

Напомним, отец Насти Каменских после смерти является к ней во снах: "Попросила вселенную".

Как сообщала Politeka, Каменских в красном корсете и с "вампирскими" глазами потешила экс-жену Позитива: "Устоять невозможно".

Также Politeka писала, что Настя Каменских в откровенных нарядах устроила сеанс соблазнения: "Я танцую, ты смотри".