Соня Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" показала, как снимала Настю Каменских

Как пишет Politeka.net, Соня Плакидюк является одной из самых популярных фотографов Украины. Красотка обожает эффектные образы, впечатляя смелыми работами. В этот раз девушка взялась за Настю Каменских, показав результат работы в Инстаграм.

На фото Настя позировала в красном платье с корсетной частью и огромным декольте. Дополнила образ Каменских стильной прической с челкой. Красотка руками взялась за талию, добавляя особой искры фотографии.

"Обожаю свою работу и моих superwomen в кадре.

Кстати, назрел вопрос: а кам вы мечтали бы работать, если бы не огромное количество «но» — неважно каких. Пишите в комментах — обсудим это дело в сториз", - написала Плакидюк под фото

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вау", "Когда работа в кайф, это круто", "Красное вино уже в школе поют на дискотеке".

Сообщалось, что популярная украинская певица Настя Каменских в сверкающих нарядах рассказала, что хотела вложить в свой новый клип.

21 мая артистка порадовала поклонников новым клипом на песню «Красное вино». Вечером, когда многие фанаты уже успели посмотреть видео, в своем Инстаграм она поделилась постом, в котором чуть подробнее рассказала об этой работе.

Напомним, Каменских в корсете и с челкой перепутали с подопечной Потапа Андраде

А еще Politeka писала, что располневшая Каменских решилась на кардинальные перемены, честные фото

Также Politeka сообщала, что Каменских в красном корсете и с "вампирскими" глазами потешила экс-жену Позитива



