34-летняя украинская певица Настя Каменских, которая еще недавно эпатировала публику снимками с неидеальной фигурой, рассказала, зачем показала такое

Как передает Politeka.net, раньше красотка опубликовала фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала, какой она раньше была пышечкой. Теперь же звезда прокомментировала оголенные снимки растолстевшего тела для интервью изданию Собеседник. На фото Настя показала складки жира на животе и целлюлит. Раньше она стеснялась такие фото публиковать в Сети.

По словам знаменитости, путь к красивой фигуре был долгим - занятия с психологом, с тренером, утренние пробежки в любую погоду.

"Лет шесть назад мой максимальный вес был 78 килограммов, все думали, что я вешу все сто. Мне было очень тяжело, особенно выступать на каблуках. Ноги растут из психологии, я очень сильно не любила себя, плохо к себе относилась, думаю, каждая девочка борется с этим. Однажды я открыла шкаф и поняла, что у меня в гардеробе только безразмерные вещи. Я захотела надето что-то другое, да и в целом поменять свою жизнь. Мне посчастливилось встретить хорошего тренера, который в прямом смысле слова воспитывал меня", - сказала Каменских.

Также NK рассказала, что правильное питание играет ключевую роль в поддержании идеальной фигуры.

"Я вставала в пять утра, бежала зимой по льду и думала, зачем мне это все. Путь был долгим, я работала . Были и слезы, и истерики. Я представления не имела, что такое правильное питание. Сейчас я ем небольшими порциями четыре-пять раз в день, занимаюсь спортом каждый день, с него начинается мое утро и я обожаю этот процесс", - подитожила она.

По словам звезды, главное, чтобы была цель и правильная мотивация.

Напомним, Настя Каменских в откровенных нарядах устроила сеанс соблазнения: "Я танцую, ты смотри".

Как сообщала Politeka, сонная Каменских показала настоящую себя рядом с Потапом в постели.