Відома українська співачка Настя Каменських яка ще недавно епатувала публіку знімками з неідеальною фігурою, розповіла про хворобу, яка залишила свій слід

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно повернулася зі зйомок реаліті-шоу в Мексиці, часто радує шанувальників яскравими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Тепер же зірка прокоментувала свій стан і наслідки коронавірусу для інтерв'ю виданню співрозмовник.

"На початку року я втратила тата, йому було 82 роки, він для мене був усім. Мені далося все це нелегко, я захворіла надалі короною, хвороба залишила свої відбитки, я почала відчувати панічні атаки", - сказала Каменських.

Зірка каже, що для неї зараз важкий період в останні роки. Карантин, відсутність концертів, життя онлайн - це було непросто для багатьох. Саме в цей період в житті Настя зважилася на нову авантюру - купила квитки в Мексику і полетіла на зйомки реаліті-шоу.

На вихідних Каменських порадувала фанатів новим весільним відео в річницю весілля з чоловіком Потапом.

"Sweet memories of a special day in our life. Happy anniversary to us 🤍", - написала Настя англійською, адресуючи слова коханому чоловікові Потапу ,що в перекладі означає " Солодкі спогади про особливий день нашого життя. З ювілеєм нас".

