Радиоведущий, телеведущий бекстейджа "Голосу країни" Слава Демин, с которым очень дружна певица Тина Кароль, удивил поведением

Радиоведущий на Люкс ФМ официально находится без пары, но часто будоражит украинцев снимками с Тиной Кароль, передает Politeka.net.

Пользователи сети уже стали приписывать роман обоим, а также называют Демина "любимчиком" украинской знаменитости. Однако пока Слава и Тина никак не комментируют подобные слухи, тем самым выступая друзьями.

В новых фото и видео в Инстаграм ведущий "Голосу країни" удивил поведением, появившись в ярких колготках и на шпильках в центре Киева. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Как оказалось, Демин проиграл девушкам в игре "Основной инстинкт" на Люкс ФМ. Ради этого пришлось примерить столь необычный наряд для мужчины и пройтись по улице.

"С пятницей😂😂😂", - написал радиоведущий в своем Инстаграм.

К слову, видео собрало за три часа более 40 тысяч просмотров и много комментариев.

"Кончита Вурст уже не та! 😆", "Слава красавчик😂", "Какая легкость и грация 😁🤩. Спасибо за настроению на весь день🔥", "Горячая штучка", "Ахаха, молодец 😂🔥, на подиум пора идти😂🔥❤️", "Как там говорят " ПИДЖАЧЕК У БРЮЧКИ, БРЮЧКИ У НОСОЧКИ", ну в нашем случае так : ПИДЖАЧЕК В КОЛГОТКИ, КАБЛУЧКИ НА НОЖКУ"...... 😂😂😂 Какой же он крутооооой🔥🔥🔥👏👏👏😂😂😂😂", "😂😂😂как кузнечик", "Непревзойденное дефиле!", - написали пользователи сети.

Напомним, Тина Кароль поделилась с украинцами рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

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