Популярная певица Тина Кароль удивила дерзостью, придя на интервью к известному ведущему

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль пришла на интервью к известному радиоведущему Славе Демину и устроила скандал прямо перед камерой. Артистка пришла в офис радиостанции и с порога попросила поесть, а когда ведущий отвел ее на кухню, то устроила ему "сцену ревности" из-за пустой чашки.

Ролик появился на YouTube-канале радио, в нем Тина заходит к Славе, а он отвел ее на кухню, правда разочаровал словами о том, что есть нечего. В этот момент певица заметила на столе пустую чашку из-под кофе и начала наигранно скандалить. "Кто здесь была до меня?", - говорит Кароль, обращаясь к Демину. "Была? А почему ты думаешь, что была?", - отвечает он. "Кто это?", - не угомонилась артистка. "Кто здесь была до меня?", - на повышенных тонах говорит Тина и громко опрокидывает пустую кружку. "Тина, ну все, пойдем в эфир", - пытается успокоить певицу Слава и они уходят из кухни в студию.

Надо сказать, что в этом видео пользователи увидели Кароль в необычном образе, и некоторых ее поведение взбесило, хотя есть и те, кто в восторге от певицы.

"Слава на протяжении 15 минут подкатывает к Тине", "А здесь есть люди, которым интересна сама Тина без привязки к Балану?", "Тина такая милая. Милота зашкаливает. Тина как ребенок – то улыбается, то грустит. Очень сильно люблю ее", "Было интересно. Тина живая, красивая, весёлая, жизнерадостная, искренняя. Слава спасибо за это интервью, было классно", - пишут в комментариях к видео.

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