Популярная певица Тина Кароль с сыном Вениамином приготовили праздничную паску

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль поделилась семейным рецептом творожной паски, такая получится у каждой хозяйки. В соцсети Instagram на фан-странице, посвященной звезде, опубликовали ее милые фото с сыном Вениамином. На кадрах видно, что звездная мама с сыном занимаются перед пасхальным декором, а на столе стоит поднос, видимо, с той самой творожной паской.

"Вкусная творожная пасха: рецепт от Тины Кароль. В преддверии праздника Пасхи делимся с вами рецептом. Певица Тина Кароль рассказала, как готовит творожную пасху и поделилась фирменным семейным рецептом. Рецепт творожной пасхи достаточно простой и быстрый и даже не требует выпекания", - говорится в подписи к фотографиям певицы и ее сына. А дальше расписан подробный рецепт праздничного блюда.

Пользователи тут же принялись обсуждать новые снимки, делится своими впечатлениями от рецепта, а также собственным опытом приготовления пасок к празднику. "Пойду попробую этот рецепт", "Какая милота", "Жаль, что в этом году Тина ничего такого не проводит. Мы надеялись", "А можете, пожалуйста, сказать, откуда фото?", "Кто помнит Тинин пасхальный флешмоб с яйцами?", "Классный рецепт, нужно попробовать", "Какие красивые", "Обожаю вас", "Супер рецепт", - пишут пользователи в комментариях к фото.

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