Знаменитая певица Тина Кароль удивила признанием о главном мужчине своей жизни

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль пришла на интервью к известному радиоведущему Славе Демину и дала небольшое интервью, в котором ответила на 29 вопросов ведущего. Так, в самом начале артистка устроила сцену ревности Славе из-за пустой кружки на кухне, а потом они отправились в студию, где певица отвечала на вопросы. После этого Демин повел Тину пить кофе в парке.

Так, среди прочего Кароль рассказа о главном мужчине в своей жизни – это ее сын Вениамин. "Какой твой сын? Чем он похож на тебя?", - спросил артистку ведущий. "Он классный. Он мой. Он очень с острым юмором. Он папин. Люблю его безумно", - рассказала Тина. "Какое ваше любимое совместное занятие", - поинтересовался Демин. "Тролить руг дружку", - кокетливо ответила певица.

Надо сказать, что пользователи бурно отреагировали на видео этого интервью и принялись активно его комментировать. Некоторые заметили, что Слава не спрашивал Тину о Дане Балане, а даже сам к ней подкатывал.

"Слава на протяжении 15 минут подкатывает к Тине", "Красотка", "Тина такая милая. Милота зашкаливает. Тина как ребенок – то улыбается, то грустит. Очень сильно люблю ее", "Было интересно. Тина живая, красивая, весёлая, жизнерадостная, искренняя. Слава спасибо за это интервью, было классно", "И не одного вопроса про Дана, я в шоке!", "Наверно Тина сама попросила, чтобы про Дана не спрашивал", - пишут в комментариях к видео.

Напомним, известная украинская певица Тина Кароль в кожаных сапогах взбудоражила фанатов вульгарной выходкой на камеру: "Да уж, зачесалось".

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