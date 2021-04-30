Любопытные кадры с певицей Тиной Кароль появились в Сети, на которых она предстала в компании с молодым красавчиком

На одной из фан-страничек 36-летней артистки в Инстаграм опубликовали видеонарезку, где показали самые пикантные фрагменты из ее выступлений, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Кароль вела себя вызывающе рядом с брюнетом из подтанцовки. В частности, на некоторых кадрах парень нежно касался ее бедра, обнимая за талию. Тина растаяла в его руках прямо на сцене.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Не обошлось без упреков:

"Докотилась до лапания. Супер звезда"

"Пошловатенько!!!"

"Гарем уже трещит по швам😂"

"Балдежница🔥"

Примечательно, что появление в Сети этих кадров совпало с недавним признанием певицы о своей влюбленности. Об этом Тина откровенно заговорила во время интервью в программе "ЖВЛ". Она призналась, что любит испытывать это чувство, ведь оно становится для нее вдохновением в творчестве.

"Я влюблена как дура, но это классно, я люблю это состояние. Я в нем пребываю периодически, даже если никому об этом не рассказываю", – сообщила певица, которая и, правда, редко откровенничает о личной жизни.

Теперь публика гадает, кто может быть этим счастливцем. Долгое время, напомним, Кароль приписывали роман с 42-летним молдавским певцом и экс-тренером "Голосу країни" Даном Баланом. За их флиртом на проекте наблюдала вся страна. Так как пара ни разу не подтверждала слухи о возможном романе, "влюбленность" Тины интригует еще больше.

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