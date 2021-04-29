Прямой эфир в Инстаграм украинской певицы Тины Кароль озадачил поклонников

Популярная исполнительница редко говорит о личной жизни и лишь в последний год начала публиковать сторис, сделанные дома или перед съемками. Ранее Кароль публиковала исключительно кадры постановочные и студийные.

В этот раз Тина решила впервые за долгое время провести прямой эфир с поклонниками. Сделала это артистка в студии и не постеснялась при этом покрасоваться перед объективом в своем костюме. В коротком белом топе и теплом кардигане кремового оттенка Тина вела эфир перед микрофоном.

Примечательно, что прямой эфир с Тиной Кароль вызвал немалый переполох в сети, к тому же, фанаты обратили внимание: макияж у звезды, а также ее ответы выглядели неоднозначно. Поток комментариев был самым разнообразным:

«Такое чувство, что она выпила перед прямым эфиром😂🤣; кажется, сейчас она как никогда настоящая; Такое ощущение что пьяная; Что Тина так вкусненько кушает?); Тина, делайте другой макияж, вы такая красивая ,а этот не надо; Такое ощущение что подвыпила наша звезда перед эфиром😂; Такая смешная😍; что-то сегодня вы не красивая; Тина проказница приятная👏👏; Тина, вам не идёт такой образ».

Ранее мы писали, что исполнительница не раз заявляла, с Павлом ее связывают не только рабочие отношения. Уже не раз поклонники замечали, что Тина Кароль довольно близко общается со своим пиар-менеджером Павлом Орловым. Причем видео Тины с мужчиной только провоцируют сплетни.

Артистка довольно редко делится кадрами из жизни, живыми фото без обработки и видео перед работой. Поэтому на каждый пост фанаты реагируют довольно бурно. Также интересно, что звезде все еще пытаются приписать роман с Даном Баланом, с которым сама Тина лишь флиртовала на съемках шоу «Голос».

Напомним, в сети показали Тину Кароль без парика, секрет звезды раскрыт: "Постоянно надевает..."

Также Politeka писала, что кардинальные изменения во внешности Тины Кароль и Горбунова зацепили украинцев.