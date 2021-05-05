Ведущий "Голосу країни" Слава Демин, с которым очень дружна певица Тина Кароль, огорошил неожиданным известием и новыми фото

Как передает Politeka.net, звезда телеэкранов, а также радиоведущий на Люкс ФМ поделился в своем микроблоге в Инстаграм свежими кадрами, сделанными в Турции.

Ранее появилась информация, что Демин после 13 лет брака разводится со своей супругой Оксаной. Какого же было удивление поклонников почти "холостяка", когда он отправился на отдых с экс-женой и сыном.

"Многие из вас заметили, что в Стамбуле я был не только с сыном 😊 Третьей в нашей компании была моя бывшая жена (так странно звучит слово "бывшая"🙃). Хотя по документам еще нынешняя😀. Вообще, мы с Владиком должны были лететь в Стамбул вдвоём. За два дня до поездки попросил @ksu_lady_m сделать у нотариуса разрешение на вывоз ребенка за границу. Слово за слово и оказалось, что Оксана на праздники ниче не делает и тоже хотела бы побывать в Стамбуле, - Слава сделал девушке приятный сюрприз и купил ей билет. - А вообще, это такое интересное чувство. Спать в разных комнатах, но при этом готовить утром кофе🙂 Хорошие отношения бывших считаю высшим левелом мудрости".

Одной из первых пост Демина прокомментировала певица Оля Полякова.

"Ну, это вообще не странно, а нормально...🙌", - согласилась она с ведущим.

Примечательно, что о разводе Демин сообщил после того, как в Сети появился любопытный кадр с Кароль. Певица в кожаном красном платье прильнула к нему, кинув "влюбленный" взгляд.

О том, что Тина, возможно, неровно дышит к Славе, служит еще и тот факт, что она попыталась его раздеть во время танца.

Напомним, Тина Кароль поделилась с украинцами рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

Как сообщала Politeka, Кароль вместо Дана Балана пустила в свое кресло известного холостяка: "Я уже сидела с одним..."

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