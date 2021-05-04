Знаменитая певица Тина Кароль удивила кардинальной сменой образа

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль, которая имеет большой фан-клуб, недавно презентовала поклонникам релиз нового альбома, в который вошли совершенно новые песни. В соцсети Instagram на фан-странице, посвященной певице, опубликовали смелое фото артистки из фотосессии, посвященной этому альбому. На этом кадре Тина предстала в необычном образе и невообразимой позе.

Как видно, снимок был сделан на белом фоне, сама же Тина не ней появилась в белоснежном платье, которое местами сливается. Этот наряд с пикантными разрезами, а еще удивительная поза звезды, засветили ее изящные плечи и стройную ногу в белой туфельке на шпильке. Волосы красотки собраны в небрежную прическу, а на ее лице легкий макияж, она прикрывает один глаз рукой.

В подписи к фото говорится: "Альбому #Красиво уже больше месяца, а он не разу еще не опускался ниже топ 10 Apple Music Украина, более недели был на первом месте в Беларуси и не покидал топ чарт России. Легендарно, согласны?". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новый образ Кароль, засыпая ее комплиментами в комментариях к фото. "Огонь! Лучшие!", "Это же круто", "Красотка", "Очаровательная", "Какая красивая", "Обожаю", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, известная певица Тина Кароль поделилась с украинцами рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

Как сообщала Politeka, популярная певица Тина Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Дан Балан: "Люблю его безумно".

Также Politeka писала, популярная исполнительница Тина Кароль закатила сцену ревности известному ведущему Славе Демину: "Кто здесь была до меня?".