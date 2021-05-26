Известная украинская певица Настя Каменских раскрыла подробности своей болезни

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно вернулась со съемок реалити-шоу в Мексике, часто радует поклонников яркими кадрами на своей странице в Instagram. Недавно красотка в интервью программе "ЖВЛ" поделилась подробностями своего путешествия в Мексику, а также рассказала, как на нее повлиял коронавирус.

Так, по словам Насти, путешествие к океану в Мексике, когда она снимала свое реалити-шоу, было нужно не только ей после коронавируса. Ведь недавно ее мама Лидия потеряла любимого мужа (папу певицы), а подруга Анна Завгородная пережила развод с мужем Позитивом. Так что все они ехали за сменой обстановки и новыми впечатлениями.

"Моя мама с отцом была настолько одним целым, что я даже не знала, как сделать так, чтобы она хотя бы на минуточку вышла из этого состояния", - поделилась Каменских.

Также певица рассказала, что переболела коронавирусом, после которого у нее начались панические атаки.

"Я переболела короной, которая меня "наградила" паническими атаками. Это просто кошмар, ты не можешь дышать. И я просто психанула – купила билеты, и мы поехали", - рассказала Каменских.

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