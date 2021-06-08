Украинская певица Настя Каменских решилась на крутую коллаборацию с известным молодым блогером Яном Гордиенко

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 34-летняя звезда опубликовала фото с 22-летним блогером. Звезды сидели в автомобиле и выглядели очень довольными.

«Смотрите, кто на фотке. А это значит, что на канале @yan_gordienko вышло новое видео с моим участием. Ян, ты крутой! Спасибо тебе за такую насыщенную поездку. И спасибо всем, кто участвовал в этом видео, моим #nkfamily за ваши тёплые слова и классное настроение!», - подписала фото звезда.

В комментариях неоднозначно отреагировали на фото. Многие поклонники стали шутить, что Гордиенко похож на девушку.

"Светишься от счастья", «Ничего себе, дуэт», «Вы такие милые», «Какие красивые девушки на фото», «Кто это? Вы в своем шоу мире живете», «Какие девочки симпатичные», «Это Яна, вылитая девочка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских предстала в обтягивающих кожаных штанах, которые подчеркнули ее округлые бедра. Прозрачная кофта-сеточка открыла взору нижнее белье звезды. Образ дополнили массивные украшения и оригинальный пояс. Кучерявые волосы артистки красиво обрамляли лицо.

Напомним, что Каменских попала в опасную ситуацию во время "покатушек" с Потапом и красоткой-подружкой: "Чуть не...".

Как сообщала Politeka, Каменских в прозрачных кружевах показала, как же повезло Потапу: "Это правда...".

Также Politeka писала, что Настя Каменских показала их с Потапом малышку, о которой мало кто знает: "Становишься на папу похожа".