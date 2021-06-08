Співачка Настя Каменських викликала фурор новими кадрами зі своєю "принцесою"

34-річна зірка і її 40-річний чоловік, продюсер Потап є чи не найміцнішою парою в українському шоубізі, за відносинами яких стежать сотні тисяч шанувальників. Настя із задоволенням виставляє своє особисте життя напоказ і ділиться з фанатами найпотаємнішим.

Як відомо, парочка ще не обзавелася дітьми, але в Мережі Каменських періодично приписують вагітність. Так було і нещодавно, під час її подорожі до Мексики, куди вона вирушила без чоловіка. Співачка спростувала чутки і порадила фанатам "чекати рік-два-три" до цієї радісної події, скільки точно вона не знає.

Тим не менш, у співачки і її чоловіка є про кого піклуватися. Звичайно, один про одного і ще про свого домашнього улюбленця. П'ять років тому пара завела собачку породи бішон фрізе, давши їй кличку Мімі. Настя частенько викладає зворушливі кадри зі своєю улюбленицею.

Артистка опублікувала свіже відео з песиком у своєму мікроблозі в Instagram, підписавши його: "Mimi ❤️😄". Також кілька кумедних кадрів з'явилося в "сторіз", передає Politeka.net.

П'ять років тому, коли пара тільки-тільки завела собачку, Каменських заявляла, що збулася її мрія: "Тепер у мене є найдобріша, найласкавіша істота на планеті – шабака. Я така щаслива, як ніколи!".

Користувачі активно коментують:

"Боже мій, яка ти сонячна❤️"

"Суперські👏"

"Красива, собачка😉НК-прекрасна)))🌹"

"Ви схожі))))🔥"

"Собачка трохи не в темі, але дуже мило 😅😍🚀"

"Так стаєш на тата схожа❤️, очі особливо округлилися, дуже схожа"

"🔥Классс, дуже залипательно!!!! Ви як завжди красунечкаааа!❤️"

"Собака бідна думає, коли дітей заведеш вже"

Нагадаємо, Настя Каменських, задерши халатик у ванній, погладила себе на камеру:"тіло буде чарівним".

Як повідомляла Politeka, перехворіла коронавірусом Каменських розповіла про наслідки:"просто кошмар".

Також Politeka писала, що ведучий "Голосу країни" засвітив вусики Каменських, такої дружину Потапа ще не бачили: "розкішна!".