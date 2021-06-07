Популярная украинская певица Настя Каменских в компании мужа и подруги устроили веселые "покатушки"

Супруги Каменских и Потап часто проводят время в компании дизайнера, бывшей жены Позитива из "Время и Стекло" Анной Андрийчук-Завгородней, передает Politeka.net.

Кадрами своего отдых звезды делятся в своем Инстаграм. В этот раз супруги с подругой поездили на велосипедах.

Каменских показала Анну и Потапа, а также себя за рулем. Кадры получились яркими и позитивными. Видно, что "троица" весело проводит время под музыку.

А на одном из сторис Настя активно трясла головой, да так, что даже чуть не упала.

"Чуть не навернулась", - написала Анна.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь такой возможности в сторис нет.

Напомним, в одном из интервью Позитив рассказал, что Анна первое время ревновала его к Насте, но позже обе нашли общий язык и стали дружить.

Сейчас девушки считают себя лучшими подружками, которые вместе уже более 10 лет.

В одном из интервью Настя рассказала, что Андрийчук часто живет в ее с Потапом доме.

"Живет Анечка у нас на выходных. Конечно, остается очень часто. Дело в том, что Анечка - это неотъемлемая часть нашей семьи. Леша мой ее обожает. Мы как мушкетеры. Мне кажется, что мы просто сошлись по характеру и нам нравится вместе прикалуватися и проводить время. Поэтому Леша мой относится к этому классно", - рассказала артистка.

Напомним, Настя Каменских, задрав халатик в ванной, погладила себя на камеру: "Тело будет неотразимым".

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