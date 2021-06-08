Певица Настя Каменских произвела фурор новыми кадрами со своей "принцессой"

34-летняя звезда и ее 40-летний супруг, продюсер Потап являются чуть ли не самой прочной парой в украинском шоубизе, за отношениями которых следят сотни тысяч поклонников. Настя с удовольствием выставляет свою личную жизнь напоказ и делится с фанатами самым сокровенным.

Как известно, парочка еще не обзавелась детьми, но в Сети Каменских периодически приписывают беременность. Так было и недавно, во время ее путешествия в Мексику, куда она отправилась без мужа. Певица опровергла слухи и посоветовала фанатам "ждать год-два-три" до этого радостного события, сколько точно она не знает.

Тем не менее, у певицы и ее мужа есть о ком заботиться. Конечно, друг о друге и еще о своем домашнем питомце. Пять лет назад пара завела собачку породы бишон фризе, дав ей кличку Мими. Настя частенько выкладывает умилительные кадры со своей любимицей.

Артистка опубликовала свежее видео с песиком в своем микроблоге в Инстаграм, подписав его: "Mimi ❤️😄". Также несколько забавных кадров появилось и у нее в "сториз", передает Politeka.net.

Пять лет назад, когда пара только-только завела собачку, Каменских заявляла, что сбылась ее мечта: "Теперь у меня есть самое доброе, самое ласковое и непосредственное существо на планете – шабака. Я так счастлива, как никогда!".

Пользователи активно комментируют:

"Боже мой, какая ты солнечная🥺❤️"

"Суперские👏"

"Красивая, собачка😉НК-прекрасна)))🌹"

"Вы похожи))))🔥"

"Собачка немного не в теме, но очень мило😅😍🚀"

"Так становишься на папу похожа❤️, глаза особенно округлились, очень похожа"

"🔥Классс, очень залипательно!!!! Вы как всегда красоточкааааа! ❤️"

"Собака бедная думает, когда детей заведёшь уже"

Напомним, Настя Каменских, задрав халатик в ванной, погладила себя на камеру: "Тело будет неотразимым".

Как сообщала Politeka, переболевшая коронавирусом Каменских рассказала о последствиях: "Просто кошмар".

Также Politeka писала, что ведущий "Голосу країни" засветил усики Каменских, такой жену Потапа еще не видели: "Роскошная!".