Певица Настя Каменских произвела фурор новыми кадрами со своей "принцессой"
34-летняя звезда и ее 40-летний супруг, продюсер Потап являются чуть ли не самой прочной парой в украинском шоубизе, за отношениями которых следят сотни тысяч поклонников. Настя с удовольствием выставляет свою личную жизнь напоказ и делится с фанатами самым сокровенным.
Как известно, парочка еще не обзавелась детьми, но в Сети Каменских периодически приписывают беременность. Так было и недавно, во время ее путешествия в Мексику, куда она отправилась без мужа. Певица опровергла слухи и посоветовала фанатам "ждать год-два-три" до этого радостного события, сколько точно она не знает.
Тем не менее, у певицы и ее мужа есть о ком заботиться. Конечно, друг о друге и еще о своем домашнем питомце. Пять лет назад пара завела собачку породы бишон фризе, дав ей кличку Мими. Настя частенько выкладывает умилительные кадры со своей любимицей.
Артистка опубликовала свежее видео с песиком в своем микроблоге в Инстаграм, подписав его: "Mimi ❤️😄". Также несколько забавных кадров появилось и у нее в "сториз", передает Politeka.net.
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Пять лет назад, когда пара только-только завела собачку, Каменских заявляла, что сбылась ее мечта: "Теперь у меня есть самое доброе, самое ласковое и непосредственное существо на планете – шабака. Я так счастлива, как никогда!".
Пользователи активно комментируют:
"Боже мой, какая ты солнечная🥺❤️"
"Суперские👏"
"Красивая, собачка😉НК-прекрасна)))🌹"
"Вы похожи))))🔥"
"Собачка немного не в теме, но очень мило😅😍🚀"
"Так становишься на папу похожа❤️, глаза особенно округлились, очень похожа"
"🔥Классс, очень залипательно!!!! Вы как всегда красоточкааааа! ❤️"
"Собака бедная думает, когда детей заведёшь уже"
Напомним, Настя Каменских, задрав халатик в ванной, погладила себя на камеру: "Тело будет неотразимым".
Как сообщала Politeka, переболевшая коронавирусом Каменских рассказала о последствиях: "Просто кошмар".
Также Politeka писала, что ведущий "Голосу країни" засветил усики Каменских, такой жену Потапа еще не видели: "Роскошная!".