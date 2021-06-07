Популярна українська співачка Настя Каменських у компанії чоловіка і подруги влаштували веселі "покатушки"
Подружжя Каменських і Потап часто проводять час в компанії дизайнера, колишньої дружини Позитиву з "Время и Стекло" Анною Андрійчук-Завгородньою, передає Politeka.net.
Кадрами свого відпочинку зірки діляться у своєму Instagram. Цього разу подружжя з подругою поїздило на велосипедах.
Каменських показала Анну і Потапа, а також себе за кермом. Кадри вийшли яскравими і позитивними. Видно, що "трійця" весело проводить час під музику.
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А на одному зі сторіс Настя активно трясла головою, та так, що навіть мало не впала.
"Мало не навернулася", - написала Анна.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже такої можливості в сторіс немає.
Нагадаємо, в одному з інтерв'ю Позитив розповів, що Анна перший час ревнувала його до Насті, але пізніше обидві знайшли спільну мову і стали дружити.
Зараз дівчата вважають себе кращими подружками, які разом вже більше 10 років.
В одному з інтерв'ю Настя розповіла, що Андрійчук часто живе в її з Потапом будинку.
"Живе Аннуся у нас на вихідних. Звичайно, залишається дуже часто. Справа в тому, що Аннуся - це невід'ємна частина нашої сім'ї. Льоша мій її обожнює. Ми як мушкетери. Мені здається, що ми просто зійшлися за характером і нам подобається разом приколюватися і проводити час. Тому Льоша мій ставиться до цього класно", - розповіла артистка.
Нагадаємо, Настя Каменських, задерши халатик у ванній, погладила себе на камеру:"тіло буде чарівним".
Як повідомляла Politeka, перехворіла коронавірусом Каменських розповіла про наслідки:"просто кошмар".
Також Politeka писала, що ведучий "Голосу країни" засвітив вусики Каменських, такої дружину Потапа ще не бачили: "розкішна!".