Популярна українська співачка Настя Каменських у компанії чоловіка і подруги влаштували веселі "покатушки"

Подружжя Каменських і Потап часто проводять час в компанії дизайнера, колишньої дружини Позитиву з "Время и Стекло" Анною Андрійчук-Завгородньою, передає Politeka.net.

Кадрами свого відпочинку зірки діляться у своєму Instagram. Цього разу подружжя з подругою поїздило на велосипедах.

Каменських показала Анну і Потапа, а також себе за кермом. Кадри вийшли яскравими і позитивними. Видно, що "трійця" весело проводить час під музику.

А на одному зі сторіс Настя активно трясла головою, та так, що навіть мало не впала.

"Мало не навернулася", - написала Анна.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже такої можливості в сторіс немає.

Нагадаємо, в одному з інтерв'ю Позитив розповів, що Анна перший час ревнувала його до Насті, але пізніше обидві знайшли спільну мову і стали дружити.

Зараз дівчата вважають себе кращими подружками, які разом вже більше 10 років.

В одному з інтерв'ю Настя розповіла, що Андрійчук часто живе в її з Потапом будинку.

"Живе Аннуся у нас на вихідних. Звичайно, залишається дуже часто. Справа в тому, що Аннуся - це невід'ємна частина нашої сім'ї. Льоша мій її обожнює. Ми як мушкетери. Мені здається, що ми просто зійшлися за характером і нам подобається разом приколюватися і проводити час. Тому Льоша мій ставиться до цього класно", - розповіла артистка.

Нагадаємо, Настя Каменських, задерши халатик у ванній, погладила себе на камеру:"тіло буде чарівним".

Як повідомляла Politeka, перехворіла коронавірусом Каменських розповіла про наслідки:"просто кошмар".

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