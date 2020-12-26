Украинская певица Настя Каменских поделилась рождественским фото и поздравила поклонников с праздником

Чтобы поздравить поклонников с праздником, в этот раз Настя Каменских решила поделиться ярким фото, которое несколько часов опубликовала в Instagram. Домашнее атмосферное фото получилось очень ярким и его тут же обсудили фанаты.

Звезда решила попозировать рядом с аккуратно украшенной елкой и порадовать фанатов новой сменой имиджа. В этот раз Настя позировала в трикотажном платье легким коричнево-пастельном оттенком.

Свой милый образ певица дополнила макияжем с акцентом на естественную красоту, а также уложила непослушные волосы в маленькие кудри.

Лук звезда дополнила укладкой со своими фирменными локонами и нежным макияжем. Она

"Счастливого Рождества всем, кто сегодня празднует", — написала она под фотографией на английском языке.

Поклонники отреагировали по-своему: кто-то восхитился звездой, кто-то похвалил ее, а кто-то отметил, что артистку не пощадил возраст.

«Так миленько, что кажется что беременны🌺; Фотка агонь🔥🔥; возраст никого не щадит; Милая😍😍😍; время ушло молодняк подступае настя свое отпела отпотапила хаа; конечно 33 глубокая старость😂; настя рядом с молодыми девочками проигрует внешностю сексуальностю; Love you💞🤗💞; Очень красиво 😍; Merry Christmas🥰🥳4 Как всегда шикарная!💐».

Также популярная певица после того, как начала активно вести Инстаграм еще во время карантина, также начала довольно много времени уделять подростковому приложению «Тик-ток», где постоянно проходят различные челленджи, устраиваются конкурсы и бросаются друг другу вызовы. Сама Каменских от съемок в оригинальных мини-роликах не отказывается.

Она часто показывает свои будни, снимает шуточные клипы одна или с мужем и делится видео с трендовой темой недели. На фан-аккаунте Каменских также появился один из таких роликов. В нем Настя показала, как она раньше все время «тусовалась» до свадьбы с Потапом и еще в подростковом возрасте. В простой одежде в молодежном стиле звезда устроила дикие пляски под музыку. А затем показала, как проводит время теперь.

Напомним, игривый Андрей Данилко в порыве чувств потискал Каменских в мини-платье, появилось видео.

Как сообщала Politeka, как Потап изменился в браке с Настей Каменских, красноречивое фото: "Превращается в личного клоуна".

Также Politeka писала, что эффектная Каменских покорила фигурой в кожаном платье, показав все достоинства