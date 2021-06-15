Певица Настя Каменских провела яркие выходные с подругой Анной Завгородней, оставшись без Потапа

Когда Потап занят работой, а у самой Насти выдается свободное время, его она проводит с лучшей подругой – дизайнером Анной Завгородней, которая старается как раз оправиться после развода. В этот раз дома они устроили небольшой девичник, однако из-за дождя им не удалось ни позагорать у бассейна, ни насладиться отдыхом.

Поэтому Анна и Настя решили «сбежать» из дома и разбавили скуку поездкой по вкусную еду. При этом сама звезда шутливо подметила в Стори: «Внимание, очень важное сообщение», насмехаясь над словами подруги.

«Насть, расскажи пожалуйста теле-радио-зрителям, куда мы едем» - смеясь, спрашивает в ролике Анна.

«Мы переодели купальники и решили поехать по еду, так как дождь помешал. Сейчас вот за обедом поедем и вот как только сели в машину, солнце вышло, дождь прекратился» - пожаловалась Настя на погоду и на обыденные выходные, которые выдались в этот раз.

Мы также писали, что за пару часов до этого недовольная Каменских призналась в Стори, что очень невезучие выдались выходные.

"Я надеюсь, что не зря напялила купальник. Только надели их, вышли к бассейну загорать и солнце спряталось. А теперь вообще дождь будет» - пожаловалась Настя, закатывая глаза на камеру.

Позже певица опубликовала еще серию видео, на фоне которых можно услышать и ее подругу Анну.

«Пошел дождь, но я еще рассчитываю на пляжную вечеринку» - написала Настя под фото, выражая очередное недовольство погодой, из-за которой ей так и не удалось поплавать в бассейне.

Напомним, что Каменских в летнем сарафане элегантно задрала ножку перед Потапом: "Бони и Клайд".

Как сообщала Politeka, Каменских в корсете со стразами околдовала изящными изгибами: "Огромный кайф".

Также Politeka писала, что Каменских выдала, какие у нее отношения с сыном Потапа, поразив резким ответом об Ирине Горовой: "У нас...".