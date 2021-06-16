Алексей Потапенко, который недавно отметил 40-летие, рассказал, что ему подарили на день рождения

Как сообщает Politeka.net, известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап), который недавно отметил свой 40-летний юбилей, в интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь" рассказал, что ему подарили на праздник. По словам артиста, некоторые подарки он бы сам себе не купил, но не потому что не может позволить, а потому что он не транжира.

Оказалось, в свой день рождения Алексей получил в подарок две пары бриллиантовых сережек. Его жена Настя Каменских преподнесла ему серьги с белыми бриллиантами, а кто-то из друзей подарил еще одну пару с черными бриллиантами. "Вот эти серьги с черными бриллиантами, стоят как автомобиль. Никогда я бы сам себе такие не купил, потому что это очень дорого даже для меня", - отметил Потап и добавил, что он не любит трать деньги.

Надо сказать, что такие дорогие подарки у Потапа украинцы восприняли очень неоднозначно. В комментариях к видео разгорелась бурная дискуссия на эту тему: "Потап уже одевается как Киркоров, такой себе модный попугай!", "Обрюзгший мужик, на которого на улице пальцем показывали бы в таком прикиде. Мы рады, что у тебя все есть, но кричать об этом не обязательно", "Что-то Потап стал с гнильцой, неприятен", "Раньше обожала Потапа, но за полгода что-то стал не интересен", "Зачем те серьги? Еще и две пары! На благотворительность больным детям по крупицам собирают, а кто-то не знает, где эти деньги девать".

Напомним, Потап при сыне разговорился об "очень интересных" отношениях с Дорофеевой: "Надя – ракета".

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