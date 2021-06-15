Телеведущая Катя Осадчая взяла небольшое интервью у украинского рэпера и продюсера Потапа (Алексея Потапенко), в котором последний рассказал о своей подопечной

После распада группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева занялась сольной карьерой, передает Politeka.net. На днях певица давала свой первый концерт, на который пришла масса звезд.

В частности, на выступление артистки пришел ее продюсер Потап с сыном, Андреем, у которого телеведущая Катя Осадчая взяла небольшое интервью для передачи "Світське життя".

Артист признался, что у них с Надей Дорофеевой "очень интересные" отношения, разве что между ними нет с**са.

"Как маленького ребенка на выпускной, я выпускаю сейчас Надю на сцену", - добавил рэпер.

Осадчая отметила - некоторые считали, что площадка, на которой Дорофеева давала концерт, очень большой для такой небольшой сольной карьеры.

"Ну, конечно! Это же Дорофеева! Должно быть много людей. Она крутая! И потом будет Дворец Спорта, а потом Олимпийский - только такие планы, только вперед. Надя - ракета, которая летит и мы ее поддерживаем", - подчеркнул певец.

Сейчас по просмотрам работы Нади Дорофеевой, выложенные на Ютуб, набирают больше просмотров, чем видео Потапа. Однако последний не расстраивается, и отметил, что уже давно ни с кем не соревнуется.

"Сейчас я понял, что когда ты отдаешь артистам, когда ты делаешь их звездами, они это очень чувствуют и открываются больше и ты стаешь круче в этот момент. Тебе нетрудно дать им быть первым во всем", - сообщил артист.

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