Группа "Время и Стекло" ненадолго воссоединилась на сольном концерте Нади Дорофеевой
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Надя Дорофеева после распада группы "Время и Стекло" начала сольную карьеру. Звезда уже выпустила мини-альбом и несколько клипов, а теперь еще и собрала поклонников на сольном концерте. Поздравить звезду с этим событием собрались многие украинские звезды, среди которых ее продюсер Потап с бывшей женой Ириной Горовой, муж Владимир Дантес и Монатик, с которым у нее когда-то был дуэт. Конечно же не обошлось и без Позитива, с которым Надя пела в группе "Время и Стекло" десять лет.
На официальной странице уже распавшейся группы в Instagram опубликовали фото и видео с сольного концерта Дорофеевой, на которых ее можно увидеть на сцене с Позитивом. Как оказалось, коллектив ненадолго воссоединился и исполнил для поклонников несколько популярных хитов "Время и Стекло". На кадрах видно настоящий драйв и "химию", которая происходит между Надей и Алексеем, чувствуется, что они тоже соскучились по совместным выступлениям.
"Встретили лето на первом сольном концерте DOROFEEVA. В финале @nadyadorofeeva с теплотой вспомнила о важном 10-летнем этапе ВиС и исполнила микс любимых хитов группы: «Навернопотомучто», «На Стиле», «Имя 505»… вместе с @positiff, который на пару минут поднялся из зала на сцену – подарок для всех поклонников!", - говорится в подписи к фото и видео на странице группы в соцсети.
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