Популярная украинская певица Надя Дорофеева откровенно призналась своим поклонникам о пятнах на груди и шее
В 2020 году в карьере исполнительницы произошли радикальные перемены: ее дуэт с Позитивом «Время и стекло» прекратил свое существование, после чего Надя решила дебютировать как сольная певица. Звезда уже успела выпустить несколько новых песен, и сейчас вовсю готовится к первому сольному концерту в своей карьере. В новых сториз на своей странице в Инстаграм Надя решила уделить пару секунд своему здоровью и показала красные пятна на груди и шее, пишет Politeka.net.
"Всегда такие пятна на груди, когда:
- ем
- пью
- смеюсь
- злюсь
- нервничаю", - написала Дорофеева и добавила опрос, у кого из ее поклонников такая же проблемма.
Дорофеева показала на коротком видео свою шею с выражеными красными пятнами.
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Недавно Дорофеева поделилась эмоциональным видео, в котором обратилась к своим поклонникам в преддверии своего выступления в Киеве. В ролике певица призналась, что уже и не думала, что сможет новые эмоции в своей работе.
«Блин, мне казалось раньше: что же можно нового испытать в карьере? А вот же оно! Совсем все новое. Все новые треки, новая команда и уже очень сильно любимая команда. И невероятно красивая площадка в центре Киева…Мы так соскучились по настоящим этим живым эмоциям. Я так точно», - произносит на видео Надя.
Напомним, муж Дорофеевой Дантес внезапно заговорил об уходе из шоу-бизнеса: "Начнут плодоносить".
Как сообщала Politeka, Дорофеева в открытом наряде раскрыла "секреты" своей привлекательности: "Где могла - сделала!".
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