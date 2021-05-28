Популярная украинская певица Надя Дорофеева впечатлила внешностью в разном возрасте

31-летняя Надя Дорофеева родом из Симферополя, сообщает Politeka.net. С детства будущая звезда проявляла интерес к творчеству, поэтому родители отдали ее одновременно в танцевальную студию и музыкальную школу.

Надя завоевала много наград к тому моменту, когда попала в продюсерский центр Потапа. С тех пор популярность звезды стала расти.

В сети решили вспомнить, как певица выглядела до популярности в детстве и сейчас. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Как менялась Надя Дорофеева 🔥 Заниматься вокалом @nadyadorofeeva начала в 10 лет. Впоследствии стала постоянной участницей различных конкурсов, в 12 пела в ночном клубе, а еще через три года вошла в состав одного из групп.

Ее жизнь всегда была связана с музыкой, поэтому неудивительно, что девушка достигла огромного успеха. Друзья, а вы любите творчество певицы? Какой трек любимый? Делитесь в комментариях ⭐", - написали авторы поста.

За час публикация собрала более 5000 просмотров и немного комментариев.

"❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥👏👏👏👏", "Да ❤️❤️❤️Вечеринка 😍", - написали пользователи сети.

Отметим, 10 лет Надя вместе со своим коллегой, Позитивом, выступали в группе "Время и Стекло". В 2020 году группа распалась, Надя ушла в сольное плавание.

Недавно артистка выпустила свой первый мини-альбом.

Напомним, что Дорофеева в обтягивающих шортах показала, как подготовилась к лету: «Аж не верится…».

Как сообщала Politeka, что Дорофеева покрутила "пятой точкой", веселясь на пляже: "Ловите летнее настроение".

Также Politeka писала, что Дорофеева разоткровенничалась о разрыве с Позитивом и жизни после "Время и Стекло": "Очень страшно".