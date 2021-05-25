Популярная певица Надя Дорофеева призналась, как страшно ей было начинать сольную карьеру

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева после распада группы "Время и Стекло" начала сольную карьеру и недавно презентовала свой первый сольный альбом. В интервью программе "ЖВЛ" артистка призналась, что ей было очень страшно начинать новый сольный этап своей карьеры после 10 лет работы в группе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, по словам Нади, в какой-то момент они с Позитивом поняли, что уже ничего не могут поменять в группе. Поклонники полюбили их стиль и если они хоть немного делали шаг в сторону, то люди этого не принимали. "И мы поняли, что хотим группу закрыть красиво, мы хотим сделать это сами, своими руками", - отметила певица.

Дорофеева с самого детства мечтала быть сольной артисткой, но когда Потап предложил ей выступать в составе группы "Время и Стекло", то согласилась, так как побоялась ответственности. Теперь же она была готова выходить на сцену без Позитива, но был страх, что поначалу люди не примут ее. "Я бы соврала, если бы сказала, что мне было не страшно, очень страшно", - призналась звезда. Также она поделилась, что в начале были трудности из-за пандемии и отсутствия концертов, но с финансовой стороны помогли рекламные контракты и редкие выступления на корпоративах.

На пути к сольной карьере Дорофееву всегда поддерживал Позитив, он всегда знал, что она сольная артистка. Все время совместной работы они были очень близки. А она в свою очередь поддерживала Алексея Завгородного в период разрыва с женой Анной.

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