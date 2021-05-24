Известная украинская певица Надя Дорофеева сверкнула подкачанной фигурой в спортивном комплекте

Как пишет Politeka.net, 31-летняя Надя Дорофеева много времени уделяет спорту, поэтому выглядит просто потрясающе. Недавно артистку пригласил стать лицом спортивный бренд. Певица эффектно продемонстрировала на себе спортивные комплекты в живописных уголках мира.

На свежих фото, которые Надя опубликовала в Инстаграм, она позировала в зеленых велосипедках и топе. Певица повернулась к камере спиной, продемонстрировав отменную форму, обтянутую плотной тканью.

«Лето уже так близко», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и забавных отзывов.

«Аж не верится, так быстро время летит», «Не забирай меня с... пляжа, получается», «А мы так и не похудели. Ну ничего, может к следующему лету похудеем», «какие ноги, ааааа», «У тебя такой же красивый летний закат», «Да... Да, точно. Красотка», «Какой вид», «Надя у тебя очень красивая фигура», - пишут пользователи сети.

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