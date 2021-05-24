Співачка Надя Дорофєєва у несподіваній компанії зустріла свій ранок напередодні

31-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких засвітила сонну екс-дружину продюсера Потапа - Ірину Горову, передає Politeka.net.

Як відомо, Ірина разом з колишнім чоловіком продюсувала дует Наді та Позитива "Время и Стекло", який, втім, вже розпався. Відносини Дорофєєвої і Горової з професійних переросли в досить-таки теплі й дружні, тому не дивно, що дівчата разом снідають в домашній обстановці.

"Той випадок, коли робочі зустрічі бувають красивими!", - підписала кадр Дорофєєва, на якому постала Горова в піжамі, топі та тапочках з хутром, блиснувши підкачаним животиком.

Остання клопотала щодо сніданку, поки Надя гралася з телефоном і домашнім улюбленцем, мопсом. Нарешті, Горова винесла на веранду дві тарілки з омлетом і сосисками. Її подружка не стримала емоцій:

"О боже мій!", - радісно вигукнула співачка.

"Яка погода! Який ранок!💔 ",- підписала вона ці кадри.

Раніше ми розповідали, Дорофєєва показала, як разом з чоловіком Володимиром Дантесом і Монатіком вболівала за Україну на "Євробаченні 2021". Компанія зібралася в домашній обстановці, розташувавшись на затишному дивані перед великим екраном телевізора. Всі підспівували Go-A, знаючи вже напам'ять приспів "Шуму". А босий Монатік в якийсь момент намагався танцювати з келихом в руці, чим насмішив своїх друзів.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва в маленькому бікіні поскаржилася на свій несподіваний комплекс: "Пора б вже полюбити себе!".

Як повідомляла Politeka, рідкісні кадри з юними Дорофєєвої і Позитивом опинилися в мережі, 2012-й рік: "ГоспАди!".