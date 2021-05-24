Певица Надя Дорофеева в неожиданной компании встретила свое утро накануне

31-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых засветила сонную экс-жену продюсера Потапа - Ирину Горовую, передает Politeka.net.

Как известно, Ирина вместе с бывшим мужем продюсировала дуэт Нади и Позитива "Время и Стекло", который, впрочем, уже распался. Отношения Дорофеевой и Горовой из профессиональных переросли в довольно-таки теплые и дружеские, поэтому неудивительно, что девушки вместе завтракают в домашней обстановке.

"Тот случай, когда рабочие встречи бывают красивыми!", - подписала кадр Дорофеева, на котором предстала Горовая в пижаме, топе и тапочках с мехом, блеснув подкачанным животиком.

Последняя хлопотала насчет завтрака, пока Надя игралась с телефоном и домашним любимцем, мопсом. Наконец, Горовая вынесла на веранду две тарелки с омлетом и сосисками. Ее подружка не сдержала эмоций:

"О боже мой!", - радостно воскликнула певица.

"Какая погода! Какое утро!💔", - подписала она эти кадры.

Ранее мы рассказывали, Дорофеева показала, как вместе с мужем Владимиром Дантесом и Монатиком болела за Украину на "Евровидении 2021". Компания собралась в домашней обстановке, расположившись на уютном диване перед большим экраном телевизора. Ребята подпевали Go-A, зная уже наизусть припев "Шума". А босой Монатик в какой-то момент пытался танцевать с бокалом в руке, чем насмешил своих друзей.

Напомним, что Надя Дорофеева в маленьком бикини пожаловалась на свой неожиданный комплекс: "Пора бы уже полюбить себя!".

Как сообщала Politeka, редкие кадры с юными Дорофеевой и Позитивом оказались в сети, 2012-й год: "ГоспАди!".