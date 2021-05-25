Популярная певица Надя Дорофеева призналась, почему не носит каблуки

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева после распада группы "Время и Стекло" начала сольную карьеру и недавно презентовала свой первый сольный альбом. На днях звезда получила награду от украинского глянца Viva в номинации "Диджитал прорыв года". По этому случаю она дала интервью программе "Светская жизнь", в котором призналась Кате Осадчей, почему отказалась от обуви на высоких каблуках (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, по словам Нади ей кажется, что в обуви на плоской подошве она выглядит более привлекательно. Но это не единственна причина отказа от каблуков. Оказалось, что во время участия в "Танцах со звездами" артистка получила травму, из-за которой ей приходится регулярно делать уколы в колени и беречь ноги. Так что отказ от высокой обуви только на пользу ее ногам.

"После "Танців з зірками" у меня осталась трещина менисков и теперь раз в сезон мне приходится делать инъекции в колени. Теперь я стараюсь на все мероприятия надевать обувь без каблуков, чтобы беречь колени", - поделилась Дорофеева.

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