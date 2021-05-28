Известный украинский певец Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, помечтал о недалеком будущем

Как пишет Politeka.net, Владимир стал известен украинцам благодаря "Фабрике звезд", где произвел настоящий триумф. Артистом сразу занялась Наталья Могилевская, но через некоторое время Дантес решил сделать паузу и вернулся на сцену только в 2019 году. Сейчас красавчик активно ведет социальные сети, где делиться не только творчеством, но и личными кадрами.

В этот раз Владимир опубликовал видеоролик в разделе сториз в Инстаграм и показал саженцы дубов и трюфелей, высаженые в горшки. И помечтал вголос, мол, когда деревья начнут плодоносить, ему уже будет незачем хзаниматься шоу-бизнесом.

"Через 5-8 лет ухожу из шоу-биза. Так как начнут плодоносить дубы с трюфелями", - написал Владимир под видео.

На видео Дантес показывает маленькие зеленые растения, которые стоят на подножке автомобиля. Саженцы совсем щупленькие и маленькие, но совсем скоро станут красивыми деревьями.

Саженец трюфеля - это саженец дерева, с привитой в лабораторных условиях и уже развитой микоризой самого трюфеля.

Из всего царства грибов, Трюфель занимает особое место. Это бриллиант вкуса и запаха для гурманов, который украшает любое блюдо.



Стоимость одного килограмма чёрного перигорского и белого пьемонтского трюфелей составляет около тысячи долларов, а крупные клубни продают с аукциона!

Недавно Дантес показал беспредел в бассейне - спустился с бокалом в бассейн и продолжил наслаждаться "святым воскресеньем".

"Ребят, простите за все эти сториз! Мне аж стыдно, но как же охир*нно, прошу прощения", - сказал Дантес отпивая красное мартини.

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