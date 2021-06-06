Продюсер и рэпер Потап растрогал незабываемым моментом со своей подопечной Надей Дорофеевой

Муж певицы Насти Каменских Потап, который ранее продюсировал дуэт "Время и Стекло", поддержал свою протеже Дорофееву перед ее первым сольным концертом, прошедшим в Киеве. В своем микроблоге в Инстаграм продюсер показал трогательное фото, на котором обнял певицу перед важным событием в ее карьере, передает Politeka.net.

Потап с теплом подписал кадр: "Вчера состоялась отправка межгалактической ракеты Земля - Луна- Венера -Альдебаран, под названием #dorofeeva @nadyadorofeeva. Отрыв и выход из орбиты длился 1,5 часа и прошёл более чем успешно, перед отправкой мы успели попрощаться и пожелать удачи капитану корабля Надежде Д."

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые воодушевились столь сильной поддержкой, другие более скептически отнеслись к эмоциональному порыву рэпера.

"Самая трогательная и милая поддержка артиста перед концертом, столько обращений, поздравлений и милых слов давно не видела. Удивительная атмосфера. С успехом Надю!❤️"

"Я только не поняла почему Надя пела песни Время и стекло без Позитива, это теперь ее песни? Как-то несправедливо по отношению к Позитиву мне кажется"

"Так трогательно...😢 ... в добрый полёт!!!"

"Вы серьезно?)"

"Вау❤️"

"Сначала подумал, что Брюс Уиллис с кем-то обнимается"

До этого Дорофеева признавалась, что очень волновалась перед выступлением.

"Уже сегодня мой первый сольник в Киеве💔 Я вас жду и волнуюсь 😉", - писала она в Инстаграм, показав фото со сцены.

Напомним, Потап показал себя с неожиданной стороны, поразив черно-белым фото

А еще Politeka писала, Дорофеева сообщила украинцам о долгожданной радости и покорила новым фото: "Жду и волнуюсь"

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