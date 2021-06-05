Надя Дорофеева демонстрирует стильный лук на сцене

Как сообщает Politeka.net, Надя Дорофеева - не только певица, но и наставница в проекте "Голос країни", 1+1, а еще она - образец для подражания миллионов: от умения вести себя на сцене до умения нарядиться.

Дорофеева покорила фанатов своей красотой в новом образе и сообщила в Instagram, что сегодня состоится ее первый сольный концерт в Киеве.

И вот - новый образ для репетиции: лосины и короткий спортивный топ черного цвета с рваными краями. Она дополнила соблазнительный и одновременно спортивный лук коричневыми ботинками на массивной подошве.

На снимках, которыми поделилась певица, она без макияжа и без укладки. А изюминкой стильного лука стали солнцезащитные очки в желтой оправе.

"Уже сегодня мой первый сольник в Киеве💔 Я вас жду и волнуюсь 😉", - написала певица под снимком о долгожданной радости.

Поклонники пришли в полный восторг от внешнего вида звезды. Особенно они отмечали бесконечные ноги Нади и ее точеные формы.

А также поздравили Надежду с началом ее сольника и начали успокаивать взволнованную певицу: "Нааааадя это же мой любимый look", "Вауу", "Надь не волнуйся мы знаем что ты ЛУЧШАЯ", "Пожар", "оторвись на все 100", "Вперёд детка", "Просто нереальная".

Напомним, что Надя Дорофеева покрылась красными пятнами, раскрыв их причину: "Всегда такие, когда я...".

Как сообщала Politeka, муж Дорофеевой Дантес оконфузился на съемках, смутив новым кадром.

Также Politeka писала, что на мужа Дорофеевой Дантеса "напали" в украинской глубинке.