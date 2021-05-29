Владимир Дантес, муж певицы Нади Дорофеевой, взбудоражил публику неожиданными кадрами

Как известно, 32-летний артист стал известен благодаря "Фабрике звезд", где произвел настоящий триумф. Им сразу занялась Наталья Могилевская, но через некоторое время Дантес решил сделать паузу и вернулся на сцену только в 2019 году. Сейчас красавчик активно ведет социальные сети, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

В частности, в своих новых "сториз" муж Дорофеевой показал приключения в украинской глубинке, передает Politeka.net.

Сначала звезда восхищался окружающей природой, сравнивая родную "неньку" с Шотландией - насколько хватало глаз все утопало в зелени. Затем артист познакомился с местной фауной. Его внимание привлекла пасущаяся корова. Бесстрашный Владимир подошел к ней поближе, протянув руку.

"Милка... Ай, не ешь мне палец!", - вдруг вскрикнул он, так как животное уже успело попробовать его на вкус.

"Что-то меня все едят", - пожаловался в подписи Дантес.

Следующим, с кем подружился певец, стал щенок. Малыш начал ластиться к Владимиру, а тот пошутил: "Это волк, ребята, смотрите... Нападение волка... бешеный"

"Волчара атаковал", - подписал он кадры.

Ранее мы рассказывали, что Дантес в соцсети вдруг заговорил об уходе из шоу-бизнеса и желании заняться садоводством.

Певец показал саженцы в горшочках и заявил: "Через 5-8 лет ухожу из шоу-биза. Так как начнут плодоносить дубы с трюфелями".

Напомним, Дорофеева призналась, что их брак с Дантесом перестал быть прежним

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