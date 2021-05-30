Известный украинский певец Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, показал себя на прогулке с лошадью

Как пишет Politeka.net, Дантес является успешным украинским певцом, хоть и сделал большой перерыв в карьере. Красавчик также участвует в разных проектах на ТВ, а также активно ведет социальные сети, где делиться своим творчеством.

В этот раз Владимир опубликовал фото, на котором оседлал лошадь. Дантес держал за поводья, смотря в камеру.

"Просто хочу поделиться с вами моим профессионализмом в качестве ведущего.

Глажу лошадь, прижимаюсь к ней, поворачиваюсь в кадр и говорю: "Блин, меня так успокаивает кошка!!!", - рассказал Владимир о конфузе на съемках.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"У каждого свой автомобиль", "У вас прически похожие, небрежные", "Высший пилотаж", "Владимир, вы прекрасны", "Д'артаньян жив, ура", "Смотреть на лошадь больно", "Ахахаха, Боже, Вова", "Чисто стиль Воробушков, тень Дантеса на коне", "Лошадь в шоке".

Сообщалось, что Владимир Дантес взбудоражил публику неожиданными кадрами.

В своих новых "сториз" муж Дорофеевой показал приключения в украинской глубинке. Сначала звезда восхищался окружающей природой, сравнивая родную "неньку" с Шотландией - насколько хватало глаз все утопало в зелени.

Напомним, муж Дорофеевой Дантес внезапно заговорил об уходе из шоу-бизнеса

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