Известный украинский певец Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, показал себя на выходных

Как пишет Politeka.net, Владимир стал известен украинцам благодаря "Фабрике звезд", где произвел настоящий триумф. Артистом сразу занялась Наталья Могилевская, но через некоторое время Дантес решил сделать паузу и вернулся на сцену только в 2019 году. Сейчас красавчик активно ведет социальные сети, где делиться не только творчеством, но и личными кадрами.

В этот раз Владимир опубликовал серию видеороликов в разделе сториз в Инстаграм, как отдыхает дома возле своего бассейна с бокалом алкоголя. Воскресенье Дантес решил не терять зря, уже солнце пригревает, вот и он решил купаться в бассейне.

"Простите, самому стыдно. Простите!", - написал Владимир под видео.

На видео Дантес стоит с голым торсом и бокалом и обращается к своим фанатам: "Нормальный денек, нормальный! Отличный денек, отличный! Ваше здоровье, чтоб все было у вас хорошо!", - с мокрыми и растрепанными волосами обращается Дантес на камеру слегка чокаясь бокалом.

Позже Дантес спустился с бокалом в бассейн и продолжил наслаждаться "святым воскресеньем".

"Ребят, простите за все эти сториз! Мне аж стыдно, но как же охир*нно, прошу прощения", - сказал Дантес отпивая красное мартини.

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