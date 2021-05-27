Известный украинский продюсер, рэпер и муж Насти Каменских Потап анонсировал новый альбом

Как сообщает Politeka.net, артист порадовал поклонников новым постом в своем Инстаграм. Так, Алексей Потапенко поделился снимком, сделанным на сцене в свете софитов.

Артист решил заинтриговать новым альбомом, ведь недавно знаменитость по случаю 40-летнего юбилея заинтриговал свежим альбомом "Без рекламы", где пообещал показать поклонникам себя настоящего. Артист уже выпустил трек "Ровно", а в пятницу, 28 мая, представит еще одну композицию из альбома "Кровь и Любовь".

"Завтра .... ПТП "Кровь и любовь" альбом", - подписал фото артист.

Его поклонники тут же отреагировали на пост множеством комментариев.

"Орёл 👻", "Оу! Завтра🙌", "Очень ждём и всегда поддержим!🙌🏻", "Завтра после ЗНО, буду смотреть премьеру❤️ Поддерживаю тебя😁👍", "Вай, не терпится уже послушать❤️🎶", "Чувствую будет ооочень жарко🔥🔥🔥", " Фоточка 🔥 Ви як Бетмен🦇", "Уверенна, что альбом будет нереальным🖤".

Ранее мы писали, что Потап поделился фото, на котором позировал в футболке и шортах, стоя на яхте.

Напомним, Потап засветился с мускулистым другом на яхте в ОАЭ: "Недвижимость в Дубае не подыскиваете?".

Как сообщала Politeka, Каменских показала, как готовилась к свадьбе, оригинально поздравив Потапа с годовщиной: "Сладкие воспоминания".

Также Politeka писала, что Потап в золоте и бриллиантах от Каменских озадачил украинцев новым фото: "Очень тонкая грань".