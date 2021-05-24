Известный украинский исполнитель Алексей Потапенко (Потап) показал, как проводит время в Дубае

Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко является успешным украинским исполнителем еще со времен дуэта "Потап и Настя". Звезда сейчас развивает сольный проект, а также занимается продюсерским центром, который продвигает множество украинских звезд.

На новом фото Потапенко позирует в футболке и шортах, стоя на яхте. Рядом можно увидеть друга Алексея - Виталия. Он показался в очках, шортах и без футболки.

"Солнечный день нашей жизни в Дубае с Виталием", - написал Потап.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Круто", "У вас там концерт будет? Если будет, вылетаем", "Алексей, недвижимость в Дубае не подыскиваете? Отличного Вам отдыха", "Скажите пожалуйста, сильно жарко сейчас там???".

Сообщалось, что Алексей Потапенко, рэпер, продюсер и муж Насти Каменских, 8 мая праздновал свой день рождения.

Артисту исполнилось 40 лет. По этому случаю его кум телеведущий и актер Юрий Горбнов показал интересное архивное фото.

«Алексей Андреевич! Поздравляем тебя с Днем рождения!», - написал Горбунов на своей странице в Инстаграм.

Напомним, Потап в золоте и бриллиантах от Каменских озадачил украинцев новым фото

А еще Politeka сообщала, что Потап отправился в первую столицу Украины, рассказав детали

Также Politeka писала, что 40-летний Потап в бриллиантовых серьгах похвастался новым железным конем



