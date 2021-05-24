Известный украинский исполнитель Алексей Потапенко (Потап) показал, как проводит время в Дубае
Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко является успешным украинским исполнителем еще со времен дуэта "Потап и Настя". Звезда сейчас развивает сольный проект, а также занимается продюсерским центром, который продвигает множество украинских звезд.
На новом фото Потапенко позирует в футболке и шортах, стоя на яхте. Рядом можно увидеть друга Алексея - Виталия. Он показался в очках, шортах и без футболки.
"Солнечный день нашей жизни в Дубае с Виталием", - написал Потап.
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Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:
"Круто", "У вас там концерт будет? Если будет, вылетаем", "Алексей, недвижимость в Дубае не подыскиваете? Отличного Вам отдыха", "Скажите пожалуйста, сильно жарко сейчас там???".
Сообщалось, что Алексей Потапенко, рэпер, продюсер и муж Насти Каменских, 8 мая праздновал свой день рождения.
Артисту исполнилось 40 лет. По этому случаю его кум телеведущий и актер Юрий Горбнов показал интересное архивное фото.
«Алексей Андреевич! Поздравляем тебя с Днем рождения!», - написал Горбунов на своей странице в Инстаграм.
Напомним, Потап в золоте и бриллиантах от Каменских озадачил украинцев новым фото
А еще Politeka сообщала, что Потап отправился в первую столицу Украины, рассказав детали
Также Politeka писала, что 40-летний Потап в бриллиантовых серьгах похвастался новым железным конем