Известный украинский продюсер и артист Алексей Потапенко (Потап) решил посетить Харьков

Как пишет Politeka.net, Потапенко стал очень популярным еще со времен дуэта "Потап и Настя". Сейчас артист развивает свою сольную карьеру под псевдонимом ПТП, а также занимается продюсерским центром. Артист не забывает и об Инстаграм, где показывает свое творчество и жизнь.

В этот раз Алексей опубликовал фото, на котором стоял в футболке STAR WARS. Потапенко поднял голову к потолку, снимая себя на телефон.

"Привет Харьков , редкий случай когда я не с концертом в Первой Столице, приехал знакомиться, учиться, делиться", - написал Лёша под фотографией.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Была там в 2018! Красивый городок! А парки прелесть!", "Добро пожаловать в наш прекрасный город!", "Хороших выходных", "А концер когда", "Супер! Кого учите? Какой-то тренинг?", "Классно. Хорошо провести время в нашем городе", "А где с вами можно встретиться?".

Сообщалось, что бывшая жена украинского рэпера Потапа (Алексея Потапенко), продюсер Ирина Горовая показала, как ее отчитал Потап.

На этот раз Ирина Горовая поделилась рабочими моментами в сториз в своем Instagram.

"Босс, я новенькая, можно к вам устроиться на работу", - обратилась Ирина к Потапу шутками, пока он записывает на бумажке название новго клипа "Кровь и любовь".

Напомним, Потап показал, что сумел заработать благодаря Мишель Андраде и другим подопечным

А еще Politeka сообщала, что Каменских на отдыхе с Потапом удивила фигурой в бикини

Также Politeka писала, что 40-летний Потап в мрачном виде рассказал, какой он настоящий



