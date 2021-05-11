Известный рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) обратился к украинцам с советом

40-летний артист порассуждал о важных людях в жизни, сделав свежий пост в Инстаграм, передает Politeka.net. Примечательно, что продюсер Потап, которому 8 мая исполнилось 40 лет, не снимает дорогущие сережки с черными бриллиантами.

На фото Потап стоет, оперевшись о стену. Артист в черной футболке с белым знаком спереди и в белых шортах, сверху накинул джинсовую рубашку.

"Магнитуда Персоналити - притягательная сила харизмы! Излучайте энергию и она обязательно притянет к Вам «Ваших» людей. Что у вас внутри, то вы и транслируете , не удивляйтесь переменам в лучшую сторону - это все вы , а не только фарт,масть и стечение обстоятельств) инвестируйте в дружбу своё время,энергию,любовь и она обязательно даст вам ответочку,будьте готовы и благодарны! ", - написал Потап.

Как известно, Потап получив в подарок от компании "Золотой век" серьги с черными бриллиантами. А любимая жена Настя Каменских подарила тоже серьги, но с белыми бриллиантами.

Фолловеры в комментариях засыпали рэпера комплиментами:

"От тебя пахнет добро и любовь 😽 ", "Самый харизматичный инвестор в добро и любовь😍", "Я уже представляю какой будет альбом 🔥🔥🔥 выглядишь кайфово 😍", "Прям так точно написано!😍", - пишут пользователи.

Напомним, что Потап после 40-го дня рождения поразил видом в обычной жизни на прогулке с собакой: "Помолодел за эти два года"

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Также Politeka писала, что 34-летняя Каменских в свой день рождения превратилась в копию жгучей мексиканки: "Какой Потап везунчик".