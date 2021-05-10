Рэпер Алексей Потапенко показал яркое фото с прогулки

Как сообщает Politeka.net, известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, который после первого брака с Ириной Горовой несколько лет назад взял в жены свою коллегу Настю Каменских, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно Потап отметил свое 40-летие, а теперь показал фанатам милое фото с прогулки после праздника.

На новом фото Алексей запечатлен на красивой лужайке среди сосен и одуванчиков, он держит на поводке их с женой белоснежного песика. Перед камерой рэпер появился в стильном наряде – на нем яркий голубой костюмчик и белые кроссы, а на лице очаровательная улыбка.

В подписи к кадру Потап заинтриговал поклонников новым альбомом. "В предвкушении нового альбома, в поле одуванчиков. Вышел погулять из дома со своей собачкою, май послушно отдается летнему движению. Кто со мною остаётся, ждите продолжения. #птп #безрекламы в творчестве, как и в любви, я нахожу себя", - написал артист. В пользователи принялись активно обсуждать его новый образ. "Я остаюсь с тобой. ПТП интригуешь", "Жду альбом", "Класс", "Где покупали костюм?", "Ждем продолжения", "Ты так помолодел за эти два года. Молодец!", "Красавчик", - пишут в комментариях к фото Потапа.

Напомним, Приемная дочь Потапа засветила роскошный особняк, пока мамы нет дома: "Какая офигенная…".

Как сообщала Politeka, Похудевший Потап засветил белоснежный интерьер своего дома по соседству с Горбуновым: "Первая дверка для…".

Также Politeka писала, Леся Никитюк положила глаз на сына Потапа, а он и не против: "Взрослый уже".