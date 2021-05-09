Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает делиться кадрами из отпуска в Мексике

Чтобы в очередной раз привлечь внимание к себе, Настя отправилась вместе с подругами, коллегами и мамой в неожиданный отпуск-девичник, якобы способствующий всеобщему расслаблению из-за скопившихся проблем в личных жизнях. По словам звезды, отдых пошел на пользу, к тому же, все самое главное она также сняла в специальном реалити-шоу.

Кадры со съемок по-прежнему часто появляются в сети, привлекая внимание к Насте, чью фигуру больше всего обсуждают из-за этого затяжного отдыха. В светлом купальнике с подругой Каменских предстала во время милых объятий.

«Критика других – не повод корить себя. И даже сейчас, когда я могу иногда скакать в весе - я люблю себя такой, какая я есть🥰 Моя идеальность - в моей неидеальности🙏 Об этом буду с вами делиться дальше...», - написала пару дней назад Настя в сети.

К слову, звезду хейтеры действительно не смущают, и она с гордостью публикует кадры, на которых снова и снова демонстрирует свое тело.

«Четко выглядишь», - пишет один из поклонников звезды. Другой же отвечает: "Ужас, зачем вообще надо было одевать русы?".

Сейчас же Каменских может похвастаться прекрасными формами, будоража поклонников. Последние создают фан-группы, в которых вспоминают одни из самых горячих образов знаменитости. Ранее Настя позировала в купальнике сиреневого цвета, подчеркивая формы довольно смелым образом.

"Сколько можно **пу вставлять. Фу", "Завидно, и поэтому пишут фу", "А на самом деле Настя успешная везде", "Самая вкусная Баунти", "Настя тебе здоровья", ""Госпожа Анастасия Вы и без этих фото очень привлекательная женщина которую хочется 😍", "повезло Потапу", - написали пользователи сети.

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