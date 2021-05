Известный рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) показал свои многочисленные премии

Алексей Потапенко добился большого успеха не только, как самостоятельный исполнитель, но и как продюсер и блогер, передает Politeka.net. Артист получает много наград за свой труд.

В частности, на новом фото в Инстаграм Потап в пиджаке похвастался своим "богатством" - премиями от Top Hit.

"Автор года в YouTube и на радио, спасибо @tophit_ukraine, Michelle Andrade, Mozgi, Время и Стекло тоже моя работа!

Спасибо топ-хиту, всем кто работает с нами в @mozgi_group @mozgientertainment @mozgistudios и всем зрителям и слушателям, это очень приятно, что вам нравятся мои песни! Songwriter of The Year in Ukraine !!! # ПТП", - написал артист.

За полчаса публикация собрала более 4000 лайков и много комментариев.

"Поздравляю🔥🔥🙌😮", "Очень заслужено!!! Поздравляю! 🔥❤️", "Не только ваши песни, а и ваша энергетика и простота.. Я вас встретил первый раз в Ресторане Царское Село.. И честно не ожидал что вы такой добрый и крутой человек когда на вас камеры не смотрят.. Хотя селфи с вами я заделал 😉", "Вы большой молодец! Самый лучший продюсер страны! Большое Вам спасибо за такие песни, за мотивацию и за то, что являетесь примером для многих🙌", "Молодец!Ты заслужил!!!Поздравляю!!!❤️😍🥳🥳🥳", "Вау💔 мои поздравления 😍", "Приветствую 🙌 песни нереально крутые 👏 кайф", "Круто поздравляю", "Офигеть можно ! 😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Приемная дочь Потапа засветила роскошный особняк, пока мамы нет дома: "Какая офигенная…".

Как сообщала Politeka, Похудевший Потап засветил белоснежный интерьер своего дома по соседству с Горбуновым: "Первая дверка для…".

Также Politeka писала, Леся Никитюк положила глаз на сына Потапа, а он и не против: "Взрослый уже".