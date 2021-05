Відомий репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) показав свої численні премії

Олексій Потапенко домігся великого успіху не тільки, як самостійний виконавець, але і як продюсер і блогер, передає Politeka.net. Артист отримує багато нагород за свою працю.

Зокрема, на новому фото в Instagram Потап в піджаку похвалився своїм "багатством" - преміями від Top Hit.

"Автор року в YouTube і на радіо, спасибі @tophit_ukraine, Michelle Andrade, Mozgi, Время и Стекло теж моя робота!

Спасибі топ-хіту, всім хто працює з нами в @mozgi_group @mozgientertainment @mozgistudios і всім глядачам і слухачам, це дуже приємно, що вам подобаються мої пісні! Songwriter of The Year in Ukraine !!! # ПТП", - написав артист.

За півгодини публікація зібрала понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Вітаю🔥 🔥 🙌 😮"," дуже заслужено!!! Поздоровляю! 🔥 ❤ ️ ", "Не тільки ваші пісні, а й ваша енергетика і простота.. Я вас зустрів перший раз в ресторані Царське Село.. І чесно не очікував що ви такий добрий і крутий чоловік коли на Вас камери не дивляться.. Хоча Селфі з вами я зробив 😉", " ви великий молодець! Найкращий продюсер країни! Велике вам спасибі за такі пісні, за мотивацію і за те, що є прикладом для багатьох🙌", " молодець!Ти заслужив!!!Поздоровляю!!!❤ ️ 😍 🥳 🥳 🥳 ", "Вау 💔мої привітання😍", "вітаю 🙌 пісні нереально круті 👏 кайф", "круто вітаю", "офігити можна ! 😍 ",- написали користувачі мережі.

