Известный рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) не снимает с ушей бриллианты, что ему подарила на день рождения певица Настя Каменских и компания "Золотой век"

40-летний артист попозировал дома возле бассейна после утренней пробежки, сделав свежий пост в Инстаграм, передает Politeka.net. Примечательно, что продюсер Потап, которому 8 мая исполнилось 40 лет, не снимает дорогущие сережки с черными бриллиантами.

На фото Потап щурит глаза от яркого утреннего солнца. Артист в черной футболке с белым знаком спереди только вернулся с пробежки и решил запечатлить себя на фоне собственного бассейна возле дома.

"Приятно утром пробежав 3-шечку и позанимавшись, позавтракав и приведя себя в состояние высшей обтекаемости, посмотреть на день грядущий с позитивного берега....new era is coming", - написал Потап.

Как известно, Потап получив в подарок от компании "Золотой век" серьги с черными бриллиантами. А любимая жена Настя Каменских подарила тоже серьги, но с белыми бриллиантами.

Фолловеры в комментариях засыпали рэпера комплиментами:

"Высшая обтекаемость это стрижка?!)) Круто🤣👍", "Альбомчик ждёт своего прихода) А Настюша, выпускает реалити сегодня? Опаздывает со временем😜", "Босс Абрикос 😂😂😂👏👏👏🔥🔥🔥❤️❤️❤️🍑🍑🍑", "Хорошего Вам дня! Крутая у Вас погода, не то, что в Харькове: пасмурно, ветер, прохлада, дожди уже устал считать какой день!", " чи є щось приємніше, ніж міхурова ванна😍💋", - пишут пользователи.

Напомним, что Потап после 40-го дня рождения поразил видом в обычной жизни на прогулке с собакой: "Помолодел за эти два года"

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