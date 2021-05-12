Известный рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) показал, как проводит время с любимой женой

Певица Настя Каменских отправилась в Мексику, где проводятся съемки ее реалити "Девочки рулят", передает Politeka.net. В шоу задействованы близкие люди, в том числе муж звезды, Потап.

В своем Инстаграм рэпер поделился кадром прогулки с женой на ярком отдыхе. На фото Настя была в розовом бикини, она шла прикрыв глаза.

А муж артистки надел пляжные рубашку и шорты. Пара держалась за руки.

"Я оставил свое сердце в Мексике", - написал Потап.

За семь часов публикация собрала более 30 тысяч лайков. Примечательно, что некоторые пользователи сети заметили у Каменских животик и заговорили о беременности.

"Животик не скрыть уже 😍😍😍", "Когда уже Настя родит?)", "Вот ощущение когда рядом плывет королева 🥰❣❣💣💣💣💣💣💣💣", "А вы детей планируете?", "Какие же вы красивенные 😍😍😍 бомбезно 🔥🔥", "Потап так похорошел)!!!🔥❤️", "Что-то Настя поправилась((", "Вы очень красивая пара👏", "Настя.какой яркий.красивый купальник💯💯💯❤️❤️❤️🥰", - написали пользователи сети.

Напомним, Потап и Настя Каменских долго скрывали свои отношения, и только в 2019 году решили объявить об этом, сыграв свадьбу.

Потап вспоминал, что ему было очень трудно рассказать об отношения с певицей.

"Хотелось сделать это раньше, но у меня была семья, дети, работа и пока мы все решали за кулисами, прошло много времени", - рассказал артист.

Напомним, что Потап после 40-го дня рождения поразил видом в обычной жизни на прогулке с собакой: "Помолодел за эти два года"

Как сообщала Politeka, Каменских в маленьком бикини нарвалась на критику из-за пляжных игр с подругой: "Ужас"

Также Politeka писала, что 34-летняя Каменских в свой день рождения превратилась в копию жгучей мексиканки: "Какой Потап везунчик".