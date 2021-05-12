Рэпер Алексей Потапенко решился на откровение в специальном обращении к фанатам перед презентацией новой композиции

Всего несколько дней назад артист отпраздновал знаковый для него юбилей – сорокалетие, которое он встретил в кругу семьи и близких ему людей. Специально по этому поводу Потап записал видеообращение к фанатам, перед тем, как презентовать новый альбом и композиции (чтобы посмотреть обращение, доскролльте страницу до конца).

По словам Потапа, его знали как весельчака, смутьяна и довольно эпатажную личность. Но он не был таким, каким бы хотел быть – настоящим. И только теперь он желает проявить себя. В доволньо мрачной вечерней атмосфере, мужчина заговорил:

«Все эти годы я скрывал себя за масками. Они были частью меня, но настоящего Потапа вы никогда не видели и не слышали. Альбом ПТП – «Без рекламы» будет моим подарком себе и всем вам, настоящим – от меня настоящего. Послушайте…», - говорит артист в ролике.

Поклонники поделились своим мнением:

«Я ещё в жизни никакой трек так не хотела услышать как этот альбом🤤; Очень сильно ждем ❤️; Все мы прячемся за масками и идеалами успешных, веселых людей. Но кто мы есть на самом деле знает только наше отражение в зеркале... Спасибо ПТП!); когда ждать, чтобы дегустировать?; Очень жду, надеюсь, услышим уже скоро💫❤; Жду с нетерпением 🔥; Песня на заднем плане уже захватывает дух✨; Стало интересно 😅 Лёш,когда альбом готов к выпуску?; Продолжай скрываться лучше, целее будешь (морально конечно)».

Отметим, Алексей Потапенко, который после первого брака с Ириной Горовой несколько лет назад взял в жены свою коллегу Настю Каменских, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно Потап отметил свое 40-летие, а теперь показал фанатам милое фото с прогулки после праздника.

На новом фото Алексей запечатлен на красивой лужайке среди сосен и одуванчиков, он держит на поводке их с женой белоснежного песика. Перед камерой рэпер появился в стильном наряде – на нем яркий голубой костюмчик и белые кроссы, а на лице очаровательная улыбка.

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